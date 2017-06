La stampa francese: "Buffon, questo è l'anno giusto per il Pallone d'Oro..."

La stampa francese lancia la volata a Gigi Buffon. "Ha 39 anni e non è mai troppo tardi, né per vincere la Champions League, né per sognare il Pallone d'Oro, se mai, per caso, Cristiano Ronaldo dimenticasse di vincere una finale, questa volta" scrive l'Equipe il giorno dopo la semifinale di ritorno della Juve contro il Monaco che proietta la squadra bianconera in finale. Anche France Football, facendo una lista di possibili rivali di Ronaldo, di nuovo il favorito numero uno per vincere il Pallone d'Oro, nomina Buffon. Decisiva sarà quindi la finale di Champions e la sfida nella sfida tra Ronaldo e Buffon, uomini simbolo delle due squadre, se, come sembra probabile, la Juventus incontrerà a Cardiff in finale il Real Madrid.



In quel caso ci sarà anche un altro suggestivo incontro con Zinedine Zidane, tecnico degli spagnoli, che "dovrebbe ritrovare il portiere che ha parato l'ultimo tiro della sua carriera, il 9 luglio 2006 a Berlino", ricorda ancora l'Equipe nel suo editoriale. "La storia di Buffon è magnifica, all'altezza di uno dei migliori portieri che il gioco del calcio abbia conosciuto. Avrebbe potuto vincere il Pallone d'Oro nel 2006, se l'annata della vittoria del Mondiale non avesse coinciso con il suo passaggio dai pm di Parma per chiarire il coinvolgimento in alcune scommesse sportive, vicenda per la quale la sua posizione venne archiviata. Lo meritava almeno quanto Fabio Cannavaro", conclude il quotidiano transalpino.