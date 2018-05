La Roma ci ride su: "Ecco perché serve la Var in Champions"

L'ironia è sempre l'arma migliore. La Roma, allora, a qualche giorno di distanza dall'eliminazione in semifinale di Champions contro il Liverpool, prova a riderci su e pubblica sul profilo twitter in inglese un video di Perotti che stende il proprio figlio in area di rigore. Il messaggio che lo accompagna è eloquente: "Ecco perché serve il Var in Champions".

Scherzare è il modo migliore per dimenticare le polemiche del club e il rigore negato per il. C'è da dire che in estate, dopo la sconfitta casalinga con l'Inter alla seconda giornata, Perotti aveva fatto più o meno lo stesso pubblicando un video nel quale metteva uno sgambetto al piccolo e scriveva: "".