La Repubblica: "Bonucci voleva sostituire Barzagli a Cardiff"

Stando a quanto rivelato da La Repubblica, nell'edizione di lunedì 19 giugno, a Cardiff è avvenuto un episodio che avrebbe in qualche modo danneggiato la Juve nella finale di Champions. Secondo il quotidiano, durante l'intervallo della partita con il Real Madrid, sul risultato di 1-1, Leonardo Bonucci avrebbe chiesto a Massimiliano Allegri di sostituire Barzagli con Cuadrado, passando al 4-2-3-1 e arretrando Dani Alves, in modo da tenere basso Marcelo che qualche problema l'aveva creato già nel primo tempo. La risposta dell'allenatore sarebbe stato un semplice invito al suo giocatore di farsi gli affari propri e rispettare i ruoli.



Una scena simile era già avvenuta, ma pubblicamente, durante Juventus-Palermo del 18 febbraio, quando Bonucci aveva chiesto ad Allegri di operare un determinato cambio, alzando la voce, e il giocatore fu punito con l'esclusione dalla sfida di Champions col Porto. Il cambio Barzagli-Cuadrado è poi effettivamente avvenuto al 21' del secondo tempo, ma a quel punto la Juve era già sotto 3-1, in balia dell'avversario, e il colombiano si è fatto espellere per doppia ammonizione.