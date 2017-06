La lite con Allegri e poi la tribuna: Bonucci medita l'addio?

Leo #Bonucci seduto in panchina guarda i compagni sul prato #PortoJuve pic.twitter.com/0TIlx6HIO0 — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) 21 febbraio 2017

"Bonucci va in tribuna. Non è successo nulla di grave, il caso è chiuso" dichiarava ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ma "il caso" sarebbe invece molto più serio del previsto.

Dopo l'accesa lite dello Stadium sicuramente Bonucci si è pentito, ma è altrettanto certo che negli ultimi giorni la tensione sia salita moltissimo e, stando a quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', venerdì a caldo il centrale della nazionale italiana avrebbe addirittura pensato di lasciare la Juventus, deluso per quanto accaduto durante la gara col Palermo (e nei prossimi giorni ragionerà ancora).

Negli spogliatoi dello Juvents Stadium il diverbio con Allegri è proseguito, nessuna rissa, ma un contatto c'è stato e fa riflettere che il difensore in questi giorni non abbia mai parlato pubblicamente per scusarsi. L'ex barese, sempre così attivo e attento nel gestire i suoi profili social, non ha pubblicato neanche un post per spiegare la lite con Allegri, nessun mea culpa ufficiale, nessuna spiegazione.

Ad aggiungere benzina sul fuoco il ritardo (di soli 5 minuti) con cui Bonucci si è presentato all'allenamento della squadra, decisamente insolito da parte sua e segnale che qualcosa non va. A Oporto al centro della difesa ci saranno Barzagli e Chiellini, Rugani scalpita: magari l'anno prossimo sarà sempre così, Man City e Chelsea (ma anche Arsenal, United e Barcellona) seguono il caso con interesse...