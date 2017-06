La Juve vale più di un miliardo. Il Real però è ancora lontano

In Europa la Juve vola. Non solo in campo (sabato è in programma la finale di Champions con il Real) ma anche fuori. I bianconeri, in base allo studio di Kpmg Football Benchmark, valgono infatti 1,218 miliardi di euro occupando il nono posto tra i club del vecchio Continente. La crescita rispetto a un anno fa è impetuosa: +24%. Il valore aziendale, d'impresa, tiene conto, come spiega Calcio e Finanza, dei seguenti parametri: diritti di trasmissione, redditività, popolarità, potenziale sportivo e proprietà dello stadio.



I bianconeri dunque corrono ma la distanza con i rivali nella finale di Cardiff rimane ampia: il Real infatti si piazza sul secondo gradino della graduatoria e vale quasi 3 miliardi (2,976 per la precisione, incremento del 2%), superato in testa dal Manchester United (3,095 miliardi). Terzi e quarti sono rispettivamente Barcellona (2,76 miliardi) e Bayern (2,44 miliardi). Poi è dominio inglese con Manchester, Arsenal, Chelsea e Liverpool oltre al Tottenham decimo.



E le altre italiane? Il Milan si deve accontentare della 15.ma posizione (547 milioni di euro), la Roma della 18.ma (453 milioni), l'Inter della 19.ma (429 milioni) e infine il Napoli della 20.ma (409 milioni di euro). Anche questi dati testimoniano l'abisso esistente tra i Campioni d'Italia e le concorrenti nazionali: il club torinese ha superato la soglia del miliardo grazie al bilancio positivo e all'aumento dei ricavi e dei profitti. Agnelli è riuscito a entrare nella Top Ten e punta nei prossimi anni a ridurre ulteriormente il gap con le big. Magari iniziando con una vittoria al Millennium Stadium...