La Juve sogna con Higuain e Dybala: questo Barcellona è battibile

Yes we can. La Juventus guarda con fiducia all'andata dei quarti di Champions contro il Barcellona. I bianconeri hanno regolato senza troppa fatica il Chievo trascinati dalla coppia Higuain-Dybala. Le notizie migliori per Allegri arrivano dalla coppia d'attacco: il Pipita ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere un killer sotto porta mentre la Joya ha dato spettacolo a tutto campo per lunghi tratti del match e rappresenta senza ombra di dubbio il valore aggiunto dei Campioni d'Italia.



Il morale è completamente diverso in casa Barcellona: la sconfitta per 2-0 sul campo del Malaga rischia di spegnere i sogni di rimonta nella Liga e fa emergere alcuni evidenti limiti difensivi. I due gol di Sandro e Jony fanno sperare la Juve: il reparto arretrato blaugrana (anche se ieri mancava per squalifica Piquè) è tutto fuorchè impenetrabile. In particolare la squadra di Luis Enrique ha sofferto il contropiede avversario e questa potrebbe essere davvero la chiave di volta nel doppio confronto di Champions.



Non mancano poi segnali di nervosismo come dimostra l'espulsione di Neymar (il brasiliano rischia di saltare il clasico con il Real in programma il 23 aprile) e di difficoltà sul piano del gioco. Tuttavia sarebbe madornale dare per 'morto' o comunque in calo 'irreversibile' una squadra capace di rimontare uno 0-4 con il Psg. A fine partita Luis Enrique è stato chiaro: "Liga e Champions sono due competizioni diverse".

IL TWEET DI ALLEGRI