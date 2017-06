La Juve: "Buon compleanno Zidane". E su Facebook scoppia il caso

La ferita della sconfitta nella finale di Cardiff fa evidentemente ancora molto male ai tifosi bianconeri, alcuni dei quali oggi hanno sfogato la propria rabbia contro Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid.

Ecco cos'è successo: questa mattina la Juventus, attraverso il proprio profilo Facebook, ha fatto gli auguri di buon compleanno al tecnico francese, oltre 200 presenze in bianconero da giocatore, ma molti tifosi si sono ribellati al post.

"Ma che fate gli auguri a questo str. Ci ha battuti in finale, e più volte ha detto di essere madridista nel sangue, dimenticando che se è qualcuno lo deve esclusivamente alla JUVENTUS. Lui non ci merita" scrive qualcuno. "Aveva ragione L'avvocato.. era più spettacolare che utile !!! Me lo ricordo bene nelle 2 finali Champions che fece con noi... Il peggiore in campo..." un altro commento che raccoglie molti 'like'.

E ancora "Irriconoscente e mai decisivo", "La moglie preferiva una città sul mare e lui scelse... Madrid" ricorda qualcun'altro. Ma c'è anche chi va fuori dal coro, lo definisce "Il miglior giocatore di tutti i tempi" e addirittura sottolinea: "Ha vinto due Champions e guadagna meno di chi ne ha perse altrettante. Ci vuol fortuna nella vita per essere Allegri... Auguri Zizou!!!