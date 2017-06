La Gran Bretagna lo respinge: Aurier salta Arsenal-PSG

Serge Aurier è stato escluso dalla trasferta di Champions League del PSG, che affronterà l'Arsenal all'Emirates Stadium.



L'esclusione del laterale ivoriano non è dettata da una scelta tecnica, bensì indotta dalla Gran Bretagna, che considera il giocatore indesiderato per una condanna che risale allo scorso 30 settembre. Aurier era stato condannato a due mesi di carcere per aver aggredito un poliziotto, ma il PSG ha sempre protetto il suo tesserato, sebbene punito severamente dalle autorità.



In un secondo momento, il club campione di Francia ha chiarito la sua posizione in una nota: "In molte occasioni, il club ha detto che il giocatore ha fatto appello verso questa sentenza, e si presuma innocente come ogni imputato usando il suo diritto di ricorso. Il Paris Saint-Germain deplora vivamente che questo principio fondamentale del diritto non abbia mutato la posizione britannica", recita il messaggio.



Anche la Uefa si è espressa con durezza al riguardo: "L'Uefa esprime il proprio profondo disappunto riguardo al fatto che al giocatore del Psg Serge Aurier è stato negato l'accesso nel Regno Unito per giocare il match di Champions contro l'Arsenal. L'Uefa supporta il Psg nei propri sforzi fatti per ottenere un visto per il giocatore, ma le autorità glielo hanno negato. È sconveniente che un giocatore in lista Champions non possa prendere parte ad un match per ragioni che non solo legate al calcio e ai propri regolamenti".



Non è la prima volta che il terzino si trova nel bel mezzo delle polemiche, come quando, nella scorsa stagione, aveva insultato su Periscope i compagni Ibrahimovic, Di Maria e Sirigu, oltre al tecnico Blanc.