La delusione del Barcellona: "Abbiamo consegnato la Champions al Real"

"Non vedevo facce così da molti anni". Un membro della spedizione blaugrana descrive a Sport il 'doloroso' viaggio di ritorno del Barcellona in Spagna dopo l'eliminazione in Champions League per mano della Roma. In un'atmosfera tetra e silenziosa nessun giocatore, secondo quanto riferisce la fonte, sarebbe riuscito a dormire nonostante la stanchezza accumulata.



Qualcuno avrebbe poi sussurato: "Abbiamo consegnato la Champions al Real Madrid". Ora è questo l'incubo per la formazione catalana: vedere trionfare per la terza volta consecutiva (nessuno ci è mai riuscito) gli odiati rivali, che devono ancora giocare il ritorno con la Juventus ma partono favoriti dopo il 3-0 ottenuto all'andata a Torino.



Qualora i pronostici venissero rispettati i blancos sarebbero di nuovo tra le migliori quattro d'Europa insieme a Roma, Liverpool e a una tra Bayern e Siviglia (i bavaresi hanno vinto 2-1 all'andata in Andalusia). Dalle parti di Barcellona temono che la strada per la finale per le merengues sia spianata o quasi.