La Champions è solo su Premium, ecco tutta la programmazione

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2016, con la quarta giornata della fase a gironi, torna la “Uefa Champions League”, in assoluto la più prestigiosa competizione per club, di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva assoluta per questa e per la prossima edizione.

Premium garantirà una copertura totale della manifestazione e trasmetterà tutte le partite in programma, dalla fase a gironi fino alla finale. Ogni martedì e mercoledì di coppa, le sfide saranno introdotte dallo studio “Premium Champions”, condotto da Sandro Sabatini, affiancato da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti, le novità David Trezeguet e Christian Panucci si aggiungeranno alla squadra di opinionisti Premium Sport guidata da Arrigo Sacchi e Paolo Rossi, con Graziano Cesari che si occuperà della moviola. Nel post partita, interviste e commenti a caldo con i protagonisti dei match. Inoltre, tutte le sfide e la “Diretta Champions”, con i gol e gli highlights da tutti i campi, saranno visibili anche in live streaming grazie a Premium Play.

Infine, gli appassionati potranno interagire in qualsiasi momento con gli ospiti in studio e fare domande ai protagonisti delle partite scrivendo agli account ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di PremiumSportHD, con l’hashtag #premiumchampions, oppure attraverso il nuovo sito premiumsporthd.it.

La programmazione di mercoledì 2 novembre

Diretta Champions League dalle ore 20.45 su Premium Sport 2 HD

Juventus-Lione in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD Telecronaca: Massimo Callegari. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro Telecronaca tifoso: Antonio Paolino Bordo campo: Alessio Conti, Claudio Raimondi, Gianni Balzarini

Copenaghen-Leicester in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Matteo Montagna

Legia Varsavia-Real Madrid in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 2 Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Nando Orsi

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 3 Telecronaca: Andrea Distaso

Tottenham-Bayer Leverkusen in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 4 Telecronaca: Cristiano Puccetti

Siviglia-Dinamo Zagabria in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 5 Telecronaca: Michele Corti

Monaco-Cska Mosca in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 6 Telecronaca: Alberto Pucci

Porto-Club Brugge in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 7 Telecronaca: Marco Piccari

YOUTH LEAGUE

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2016, Premium trasmetterà in esclusiva e in alta definizione i match di Uefa Youth League “Manchester City-Barcellona” e “Juventus-Lione”.

Ribattezzata la “Champions League dei giovani”, la Youth League è giunta alla quarta edizione e assegna il titolo di campione d’Europa alle squadre under 19. La formula prevede 64 team: le 32 formazioni giovanili delle squadre qualificatesi alla Uefa Champions League, tra cui le Primavera di Juventus e Napoli, seguiranno il percorso della fase a gironi delle rispettive prime squadre. Le altre squadre, le vincitrici dei campionati giovanili delle prime 32 nazioni del ranking Uefa, tra cui la Roma, si sfideranno in spareggi dai quali usciranno le 8 squadre che, dopo aver sfidato le seconde classificate dei gironi, andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale. Campioni in carica sono gli inglesi del Chelsea.

Di seguito la programmazione di mercoledì 2 novembre:

Juventus-Lione in diretta alle ore 18.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alessandro Iori.

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.