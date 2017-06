L'urlo dei tifosi del Napoli "The Champions" è stato registrato dai sismografi

La spinta dei tifosi del Napoli, in occasione della sfida di Champions contro il Benfica, si è fatta sentire, in tutti i sensi. L'urlo 'The Champions' dei 42 mila supporter presenti ieri sera sugli spalti del San Paolo che ha accompagnato, come è ormai tradizione, la conclusione dell'inno della più importante competizione continentale, prima dell'inizio della partita, è stato registrato dai sismografi.



Lo comunica sul proprio sito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano che pubblica anche il grafico del 'movimento' registrato dai sismografi.