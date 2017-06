L'gente di Tourè torna all'attacco: "Guardiola? Si crede Dio"

Da "Re" a "Dio": Dimitri Seluk, agente di Yaya Tourè, torna a parlare di Pep Guardiola e alza ancora il tiro. Dopo aver dichiarato "Guardiola ha vinto poche partite e si crede il re", questa volta ai microfoni della BBC ha rincarato la dose sostenendo che "Pep Guardiola pensa solo a se stesso, pensa di essere Dio".

Il braccio di ferro tra l'agente dell'ivoriano e l'allenatore del City dunque continua, dopo che Guardiola ha deciso di escludere l'ex Barcellona dalla lista Champions (i Citizens sono impegnati sul campo del Celtic nella seconda giornata, diretta ore 20.45 su Premium Calcio 3). Cosa che il suo procuratore non ha preso affatto bene, attaccando Guardiola, che per tutta risposta ha fatto sapere a Tourè che se il suo agente non si scuserà lui non giocherà più.

Minaccia che però non ha preoccupato il procuratore ucraino, che è tornato all'attacco: "Guardiola ha vinto tanto col Barcellona ma anche Yaya aveva vinto gli stessi trofei in blaugrana (Tourè lasciò i catalani nel 2010, Pep rimase fino al 2012, ndr). Pep pensa che ora che ha vinto tutto può fare tutto quelle che vuole. Io credo che al City siano successe molte cose strane perché Yaya ha giocato a Manchester molti anni e pure Hart e Kompany, poi arriva un nuovo allenatore che li tratta come i cani. Non capisco perché a Guardiola non piacciano i giocatori di personalità, era successo anche con Ibrahimovic ed Eto'o al Barcellona".