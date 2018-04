L'appello di Monchi: "Facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento"

Sul profilo Twitter della Roma Monchi lancia un invito ai suppoter giallorossi nell'antivigilia della sfida con il Liverpool alla luce di quanto successo vicino ad Anfield prima della gara d'andata con l'aggressione all'irlandese Sean Cox, che ora si trova in coma.



"Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma" scrive il ds capitolino.



Quindi l'appello più importante: "In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento".

Coloriamo la città! Per fare prima, mi porto anche questi 2 amici pic.twitter.com/rZw4cliwAS — Francesco Totti (@Totti) 30 aprile 2018