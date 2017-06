Khedira: "Juve, difendere non basta. Che nervi al Real..."

Sami Khedira una Champions l'ha già vinta: la Decima, esattamente. Era a Madrid, nel 2014, quando Carlo Ancelotti portò i blancos alla conquista del trofeo: in finale fu sostituito al 14' del secondo tempo, quando il Real era sotto 1-0 contro l'Atletico. Il trionfo cancellò tutto, ma quella fu una delle partite in cui la pioggia di critiche poteva far male al tedesco. "Gli allenatori mi valorizzavano tutti, ma lì potevo fare dieci partite buone e se l'undicesima non lo era, arrivavano le critiche e ci si chiedeva se valessi il Real. Mi davano ai nervi".



Sami Khedira, invece, non c'era nel 2015 a Berlino e se la Juve l'ha preso subito dopo, evidentemente, è anche per rivivere notti come quelle, magari cambiandone il finale. "La partita si deciderà sui dettagli - spiega a Kicker - Dobbiamo difendere come abbiamo fatto contro il Barcellona, ma bisogna anche attaccare affiché i loro giocatori offensivi lavorino". E poi magari per prendersi una vendetta sul Real: "Qui si vede il calcio con altri occhi, si dà valore ad altre cose perché c'è una filosofia diversa".