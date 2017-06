Juventus, Sturaro ko: finale a forte rischio

Ultimo allenamento a Vinovo prima della partenza di Cardiff e prima tegola per Massimiliano Allegri: Stefano Sturaro si è fermato, per lui affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il centrocampista della Juventus, che comunque sarebbe partito dalla panchina, è a fortissimo rischio per la finale di Champions League contro il Real Madrid e potrebbe recuperare solo con un miracolo dello staff medico.