Juventus, senza Marchisio lista Champions ridotta

Claudio Marchisio non è più un giocatore della Juventus, l'annuncio della risoluzione consensuale nell'ultimo giorno di calciomercato di contratto ha stupito un po' tutti visto che il Principino vestiva bianconero da 25 anni. Per il centrocampista è tempo di una nuova avventura, nelle scorse ore aveva confidato agli amici di non voler rimanere in serie A: Cina o Canada (dall'amico Giovinco) in caso di addio all'Europa, Monaco e - come riferito dalla Gazzetta dello Sport - Psg (da Buffon) se volesse giocare ancora in un campionato top.



Lato Juve, invece, l'arrivo di Emre Can sopperisce alla casella lasciata vuota a centrocampo rispetto alla stagione scorsa ma crea un piccolo problema per la lista Champions: Max Allegri perde un giocatore, potendo contare su 22 effettivi invece di 23 (sui 25 disponibili).



Questo per le regole Uefa che prevedono due criteri obbligatori per le liste A: almeno otto calciatori over 21 (gli Under vanno in lista B) su 25 devono essere stati tesserati per almeno 3 anni tra i quindici e i ventuno anni con il club o (per un massimo di quattro su questi otto) devono invece aver fatto parte di un club della FIGC per lo stesso tempo e la stessa finestra di età.



Solo Pinsoglio rientra nella prima categoria, quindi la Juve dovrà rinunciare agli altri tre posti potenzialmente disponibili. Se Marchisio fosse rimasto, sarebbe stato inserito in questa categoria di giocatori, consentendo ad Allegri di avere 23 giocatori effettivi schierabili in Champions League invece dei 22 attuali.