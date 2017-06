Juventus, scatta la missione Porto

Nonostante l'imponente turnover (cinque cambi rispetto alla formazione considerata "tipo"), nessuno si aspettava un passo falso della Juventus contro il Palermo. Ma, come ripete sempre Allegri "le partite vanno giocate", e allora, dopo il 4-1 che significa ventinovesima vittoria consecutiva allo Stadium in campionato, i bianconeri possono rituffarsi serenamente in Europa (mercoledì sfida con il Porto in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) aspettando magari un favore dai cugini del Toro contro la Roma, anche se il vantaggio in serie A sarebbe in ogni caso rassicurante.



Difficile non essere ottimisti, nonostante la marcia del Porto sia simile a quella juventina (venerdì vittoria per 4-0 contro il Tondela e primato solitario in classifica), soprattutto vedendo la coppa in HD. Higuain e Dybala sembrano al massimo della forma fisica ma anche sotto il profilo dell'intesa gli argentini hanno fatto notevoli passi avanti. Il Pipita ha segnato il dodicesimo gol nelle ultime dieci partite, la Joya si è ritrovata pure su punizione: anche per questo la Juve, unica in A, ha segnato almeno due gol nel primo tempo per l'ottava volta in questo campionato.



Ritrovato un Marchisino decisivo sottoporta e messo minuti importanti nelle gambe di Benatia, Dani Alves e Pjaca visto che in Champions contano i particolari - e un cambio decisivo dalla panchina può benissimo esserlo -, non si può dimenticare il diverbio Bonucci-Allegri che segue quelli di Lichtsteiner e Dybala. Se l'argentino si è scusato promettendo che non accadrà più, il tecnico ha declassato il caso con il difensore centrale con le stesse parole usate dopo la discussione con lo svizzero: "Incomprensione". Sarà, ma alcuni segnali di nervosismo non vanno trascurati, soprattutto se racchiusi in un piccolo arco temporale, forse incidono anche le voci su un possibile addio di Allegri a fine stagione. A fine stagione, appunto: se mai qualche problema dovesse esserci, meglio rinviarlo a giugno. Prima c'è una Champions a cui dare l'assalto.