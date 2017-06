Juventus, Premium Cam: la partita di Higuain contro il Siviglia

Sicuramente Gonzalo Higuain sognava un esordio migliore in Champions League con la sua Juventus. L'attaccante argentino non è riuscito a lasciare il segno nella sfida contro il Siviglia, terminata 0-0. Tanto movimento, qualche scambio interessante con Dybala e persino un paio di ripiegamenti difensivi, ma soprattutto una traversa clamorosa che stava per far esplodere lo Juventus Stadium. Rivivi il match di Higuain nel dettaglio, grazie alla nostra Premium Cam.