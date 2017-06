Juventus-Porto, Allegri: "Giochiamo come fossimo sullo 0-0"

Dimenticati i veleni post-match contro il Milan, la Juventus si rituffa nella Champions League. Martedì la sfida interna contro il Porto, per qualificarsi ai quarti di finale i bianconeri dovranno difendere il 2-0 dell'andata al do Dragao. Ecco le parole di Massimiliano Allegri nella consueta conferenza della vigilia: "Quella contro il Porto non sarà una partita scontata, si è visto anche nei playoff contro la Roma. Dobbiamo ridurla a una partita secca senza pensare al 2-0, cercando di portare a casa un'altra vittoria".



Allegri annuncia il ritorno dall'inizio di Marchisio: "Nella rosa stanno tutti bene, a parte Sturaro che comunque non è grave. Voglio gestire al meglio le forze del gruppo, anche perché contro il Milan ne abbiamo usate tante. Claudio gioca, ho solo due dubbi: un centrale difensivo - devo valutare Chiellini - e un esterno". Il modulo sarà il 4-2-3-1: "Non ci schiereremo con il centrocampo a tre, al fianco di Marchisio giocherà uno tra Khedira e Pjanic".



Quanto manca ad Allegri la vittoria di una Champions? "L'importante è arrivare tra le prime otto, ai quarti di finale. Poi vedremo se avremo un sorteggio fortunato e cercheremo di arrivare in fondo. A parte le solite big ci sono anche Atletico o City, se passano: tutte possono vincerla".



Poi si ritorna sulle polemiche di Juventus-Milan: "Il calcio italiano deve prendere un altro indirizzo, non siamo di buon esempio. Serve rispetto ed educazione: soprattutto per i bambini che vanno nei campi da calcio e vedono certe cose in serie A... Servono regole, rispetto ed educazione. Oltre alla cultura della vittoria e della sconfitta, è un discorso ampio". E ancora: "In campionato abbiamo fatto sin qui 23 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte: siamo una squadra inattaccabile, i ragazzi non devono farsi distrarre dalle polemiche. Ci si ricorda solo delle cose a favore e mai di quelle contro, stiamo arrivando ai limiti della follia. Poi succedono casini e incidenti tra tifosi: ma è normale".