Juventus, Pjanic: "Spero di recuperare per l'Empoli. Dobbiamo restare umili"

Miralem Pjanic ai microfoni di Premium Sport esprime soddisfazione ma predica calma dopo il netto successo della Juventus sul campo della Dinamo Zagabria condito anche da un suo gol: "Questa è una squadra umile che sa che deve lavorare per vincere: oggi abbiamo fatto bene, ma il cammino è ancora lungo. Se guardiamo la partita di Palermo abbiamo molto da migliorare: dobbiamo migliorare il palleggio e intasare meno gli spazi, oggi però abbiamo occupato meglio il terreno, abbiamo seguito le indicazioni di Allegri e infatti i risultati si sono visti".



Il bosniaco ha lasciato il campo nell'intervallo zoppicando: "L’infortunio? Ho preso un calcio sotto al polpaccio, ma spero di recuperare al più presto ed essere presente a Empoli"



Spazio poi a considerazioni sulla sua posizione in campo e agli auguri al suo ex compagno di squadra Francesco Totti: "Il mio ruolo preferito a centrocampo? Me lo chiedono da cinque anni: io sono a disposizione del mister. Mi trovo bene davanti alla difesa, come mezzala destra o come trequartista, ma quello che conta sono i movimenti della squadra. Totti? È una leggenda, gli faccio anche io i migliori auguri: ha fatto tanto bene nel calcio e spero si mantenga sempre al top.”