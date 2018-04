Juventus, Pjanic: "Le altre squadre vorranno evitarci in Champions"

Miralem Pjanic guarda con fiducia al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, in programma domani a Nyon (diretta tv su Premium Sport HD a partire dalle 11:45). Sono diversi i pericoli nell'urna per la Juventus ma il bosniaco si mostra tranquillo, come riporta Tuttosport: "Chi voglio evitare? Magari saranno le altre a voler evitare noi, soprattutto se hanno visto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni".



Ai microfoni di Premium Sport il centrocampista bosniaco dopo la partita contro l'Atalanta aveva così commentato l'eventualità di un derby italiano con la Roma: "Perché no? Complimenti anche a loro per il passaggio del turno, ora attendiamo il sorteggio, ci prepareremo nel migliore modo possibile perché teniamo tanto a questa competizione e vogliamo arrivare fino in fondo. Siamo vicini ma la strada è ancora lunga".