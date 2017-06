Juventus, Pjanic: "Anche il Real Madrid ha difetti"

"Lavori tutti i giorni della carriera sognando di vincere la Champions League: adesso abbiamo la possibilità di giocarcela e sarebbe pazzesco vincerla. Sono grandi sacrifici ma ne vale la pena se poi hai la possibilità di vincere tutte le competizioni": Miralem Pjanic lancia la volata della Juventus al match di Cardiff contro il Real Madrid. Sul sito Uefa, il centrocampista parla di come il gruppo sta vivendo questa lunga vigilia: "Andiamo tutti d'accordo, finora non abbiamo avuti problemi. La stagione è già ottima ma possiamo renderla perfetta con la coppa".



Pjanic vede così la partita di Cardiff: "Mi aspetto una grande battaglia, il Real Madrid viene da una bella stagione ed è alla seconda finale consecutiva. Ma, come tutte le squadre, ha dei difetti: sarà una sfida decisa dai piccoli dettagli. Cercheremo di colpirli e abbiamo le qualità per farlo".