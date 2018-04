Juventus, Pjanic a Premium: "Pronti a fare cose straordinarie"

Miralem Pjanic era squalificato nell'andata dei quarti di Champions League contro il Real Madrid ma non vuole sentire parlare di resa: "Avevamo aspettative e volontà diverse per questa partita, meritavamo di fare almeno un gol e gli episodi ci hanno girato contro. Dispiace ma nel calcio si è visto di tutto, andremo al Bernabeu con la massima serietà per cercare di fare una cosa straordinaria: con calma e intelligenza proveremo a vincere".



A Premium Sport il centrocampista bosniaco rianalizza la gara partendo da Cristiano Ronaldo: "Quando la posta in palio si alza, lui c'è sempre. In questo periodo gli riesce tutto, ha fatto la differenza. Il primo gol ci ha fatto male, si poteva evitare. Abbiamo provato a rimanere in partita, c'era un rigore per noi e il loro portiere ha fatto una bella partita".



C'è chi pensa che ora la Juve possa fare come il Napoli: ormai persa la Champions, testa esclusivamente al campionato. Pjanic la vede diversamente: "Noi siamo la Juve e pensiamo sempre a ogni partita dandogli la medesima importanza, nessun paragone. Ora il Real è passato, testa al campionato per cercare di vincere il settimo scudetto consecutivo che sarebbe bellissimo, difficile e straordinario. Non sarebbe niente di dovuto, c'è tanto sacrificio dietro. Prima il Benevento e poi scontro diretto allo Stadium: cercheremo di batterli per chiudere il discorso".