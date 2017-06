Juventus, ottimismo per Dybala: a Barcellona dovrebbe esserci

Cresce l'ottimismo in casa Juventus sul recupero di Paulo Dybala in vista del Barcellona. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo a Pescara dopo un fallo di Muntari riportando una forte contusione e una leggera distorsione alla caviglia destra. Come riferisce il nostro Simone Cerrano, le terapie sono già cominciate all'Adriatico con un bendaggio particolare, il Game Ready, che combina l'azione della compressione con la terapia del freddo. Poi gli è stato collegato un tutore elettrico, utile a velocizzare il recupero in casi di infortuni di lieve entità.



Già sabato Dybala camminava sulle sue gambe, senza zoppicare. Domenica la punta non si è allenata ma si è sottoposto alle terapie a Vinovo: lunedì o martedì i giorni decisivi ma non sono previsti esami strumentali e, anche per questo, l'impressione è che l'argentino riesca ad esserci al Camp Nou nella gara di ritorno dei quarti di Champions in programma mercoledì sera.