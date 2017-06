Juventus, ora testa alla finale di Champions

Finalmente giocatori, allenatore e società possono dirlo liberamente: la testa della Juventus è a Cardiff. Giusto e doveroso negare pubblicamente, come è stato fatto nelle ultime settimane, qualsiasi distrazione di Champions prima della conquista di Coppa Italia e scudetto ma, ora che il doblete è in cassaforte, normale iniziare a concentrarsi in vista del 3 giugno.



L'ultima partita di campionato di sabato (ore 18 a Bologna) sarà solo una formalità per arrotondare il bottino di punti ma è molto probabile che Allegri faccia ampio turnover per non rischiare infortuni, anche se è sempre rischioso spegnere completamente la testa dei titolari lasciandoli senza partite ufficiali per due settimane (ma anche il Real è nella stessa situazione).



L'obiettivo è chiaro, tutti vogliono chiudere il cerchio e conquistare il triplete. Da Dybala a Buffon ad Allegri, tutti i bianconeri nella festa post-scudetto hanno menzionato Cardiff e ora viene il bello: si tratta di mantenere alta la tensione (e in tal senso il mancato giro in autobus per Torino e della festa-evento in serata è stato un segnale concreto della società), sperare di evitare contrattempi fisici e godersi la partita più importante della stagione contro il Real Madrid. ll 3 giugno a Cardiff o in 4K su Premium Sport.