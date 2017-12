Juventus, Nedved: "Tottenham squadra solida. Dybala faccia sacrifici nella vita privata"

"E' un sorteggio normale perché nelle coppe europee non abbiamo mai affrontato il Tottenham. E' una squadra molto solida con un grandissimo allenatore e un super potenziale offensivo: sono molto bravi in avanti. C'è anche Llorente che ci conosce molto bene: speriamo che non ci dia dispiaceri come quando era al Siviglia. Comunque dobbiamo concentrarci su noi stessi: abbiamo tante possibilità". Il vicepresidente della Juve Pavel Nedved ai microfoni di Premium Sport si mostra abbastanza soddisfatto per il sorteggio di Nyon con i bianconeri chiamati a vedersela con gli Spurs agli ottavi.



Contro la squadra inglese servirà il vero Dybala: "E' normale che ci siano alti e bassi nella stagione per un ragazzo di 24 anni. Sa che la società gli è sempre vicina e quando ha bisogno può parlare con noi. Ovviamente lui è un giocatore che può raggiungere obiettivi massimali, perciò gli consiglierei di fare tanti sacrifici nella vita privata e di allenarsi alla grande per fare il massimo possibile in campo. La gestione di Allegri? Si copmporta nella stessa maniera con tutti i giocatori: quando li vede bene il mister li fa giocare, questa è la cosa importante".



"Le finali perse? Firmerei per arrivare ogni anno in finale, è sempre molto difficile. Noi ne abbiamo fatte due in tre anni, non capita a tutti" conclude Nedved.

