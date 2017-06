Juventus, Nedved: "La finale di Manchester la mia più grande delusione. Vogliamo vincere la Champions"

Pavel Nedved ritorna calciatore risponendo a un questionario sul portale iDNES.cz. “Poteva diventare il più grande successo, è stata la più grande delusione della mia carriera: la sconfitta con il Milan nella finale di Champions League a Manchester nel 2003. Saltai quel match perchè ero squalificato" ricorda l'attuale vicepresidente della Juventus. Quella Juventus che ora sogna di vincere la coppa dalle grandi orecchie a 20 anni di distanza dal trionfo contro l'Ajax: “Con la Juve siamo tornati al top in Italia. Ora il presidente Andrea Agnelli vuole tornare in alto anche in Europa. Vogliamo vincere la Champions League. Ci proveremo”.



A Torino Nedved ha giocato con un grande campione: “Il miglior giocatore che ho avuto come compagno? Non voglio offendere nessuno, ma ne scelgo uno: Zlatan Ibrahimovic. Un attaccante che tagliava le difese, potente, alto e con una tecnica incredibile. Quando arrivò alla Juventus non tirava in porta. Capello allora lo mise sotto e Zlatan migliorò. E cominciò a segnare tanto, sin dagli allenamenti". Da un compagno all'avversario più duro: "Javier Zanetti dell’Inter. Aveva il mio stesso dna, instancabile, sempre concentrato. E’ stato difficile confrontarmi e prevalere su di lui. E lui dice lo stesso di me".



L'ex centrocampista infine svela un sogno mai realizzato: "Non aver giocato con il Manchester United. Mi piacevano Paul Scholes e Ryan Giggs, li ho ammirati. Alla fine, invidiavo un po’ Karel Poborsky che ha giocato con lo United vivendo grandi partite e grandi emozioni".