Juventus, migliora la caviglia di Higuain: ottimismo per il Tottenham

Archiviato l'importantissimo successo all'Olimpico con la Lazio, la Juventus ha iniziato a preparare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma a Wembley mercoledì alle 20:45. Allegri può sorridere perché arrivano buone notizie dall'infermeria: Gonzalo Higuain (infortunatosi nel derby dello scorso 18 febbraio) è tornato infatti a lavorare in parte con il gruppo.



Il Pipita sente meno dolore alla caviglia sinistra e potrebbe essere convocato per la trasferta a Londra: sarà decisivo il provino di oggi ma la sensazione è che l'attaccante argentino sia arruolabile per partire dalla panchina ed entrare a gara in corso se necessario.



Al centro dell'attacco dovrebbe trovare spazio Dybala mentre resta ancora da valutare Mandzukic, uscito in anticipo dal campo sabato scorso per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra.