Juventus, Matuidi: "Possiamo battere il Real Madrid"

Mentre Sami Khedira rassicura tutti sulle condizioni fisiche in vista di Milan e Real Madrid, un suo compagno di reparto si proietta già alla sfida di Champions League: "La Juventus può battere i blancos, abbiamo tutto per farcela" le parole di Blaise Matuidi.



Il centrocampista francese è consapevole della difficoltà della sfida ma non si tira indietro: "Sarà una partita molto importante per noi, lo sappiamo. Match complicato, sono una grande squadra, i campioni d'Europa in carica. Sappiamo che possiamo creare loro dei problemi".



Gran parte della qualificazione passerà dalla gara di andata allo Stadium (tutto esaurito): "Eliminare il Real sarà difficile ma daremo tutto davanti ai nostri tifosi" conclude Matuidi.