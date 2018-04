Juventus, Matuidi al Tottenham: "Vogliamo vincere"

Blaise Matuidi tra campionato e Champions League, si parte dalla sfida contro la Lazio: "È stata una partita complicata perché giocano bene e hanno fiducia nei loro mezzi ma per fortuna è stata una bella serata grazie a Dybala e la sconfitta del Napoli ci ha fatto accorciare sino a meno uno".



Il centrocampista della Juventus, in esclusiva a Premium Sport, gioca in anticipo la sfida di mercoledì sera: "Il Tottenham è una squadra vincente, sarà difficile. Ma anche noi stiamo facendo belle cose, siamo capaci di segnare in trasferta come hanno fatto loro a Torino: lo abbiamo già dimostrato. Ci avviciniamo a questa partita credendo di poterla vincere".



Infine, un pensiero per Davide Astori: "Voglio mandare le mie condoglianze alla famiglia, momento molto difficile per loro e per chi lo ha conosciuto. Molti miei compagni lo hanno conosciuto, ne parlano bene e sono molto tristi. Spero che tutti troveranno il coraggio per affrontare questo momento".