Juventus, Marotta: "La squalifica di Strootman? Baldissoni è un tifoso della Roma, parli con l'ad Gandini..."

Prima della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria, Beppe Marotta parla ai microfoni di Premium Sport: "Meglio arrivare secondi che primi? Noi siamo arrivati in finale a Berlino da secondi nel girone. Quando siamo passati come primi siamo stati eliminati. Ragionamenti razionali è difficile farli, nella Champions è importante anche il sorteggio: ci affidiamo al destino".



L'ad della Juventus interviene poi sul caso relativo alla squalifica di Strootman: "Noi non vogliamo entrare in queste polemiche. Ne abbiamo sentite tante ma siamo abituati a confrontarci con il campo, dobbiamo vincere in ogni caso, sia che giochi Strootman o che non giochi. Sarà un match difficile e dovremo affrontarlo sapendo di essere la Juventus".



Non manca una stilettata nei confronti del direttore generale Baldissoni (il dirigente giallorosso aveva detto: "Affrontiamo Milan e Juve e guarda caso arriva questa squalifica"): "Baldissoni è un tifoso romanista e quindi è giusto che abbia fatto questo tipo di esternazioni. Prima di noi affronteranno il Milan e poi l’ad della Roma è Umberto Gandini che è una persona molto seria, preparata e che conosce il regolamento, quindi credo che Baldissoni dovrebbe confrontarsi con lui. Non è una stilettata ma un dato di fatto".



Spazio poi al mercato: "Si cercheranno giocatori che diano fisicità? Riteniamo che questo organico risponda a pieno a quelli che sono i nostri obiettivi. Purtroppo siamo incappati in diversi infortuni che hanno menomato soprattutto il centrocampo. Nel mercato di gennaio valuteremo se ci dovessero essere delle opportunità, anche se io credo che non ce ne saranno molte: noi comunque siamo vigili a valutare le situazioni".



Chiusura dedicata ad Andrea Agnelli, che ha compiuto gli anni martedì: "Che regalo gli abbiamo fatto? Noi siamo abituati a brindare sia per le vittorie che per i compleanni: è il nostro modo di vivere questi momenti di felicità".