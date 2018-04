Juventus, Mandzukic out col Tottenham. Higuain e De Sciglio disponibili

Massimiliano Allegri può sorridere solo a metà. Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic hanno svolto la rifinitura pre-Tottenham con i compagni ma solo il Pipita è stato inserito nella lista dei convocati (dove è presente anche Mattia De Sciglio) per il ritorno degli ottavi di Champions domani sera alle 20:45 a Londra (diretta tv su Premium Sport HD).



L'attaccante argentino si era infortunato nel derby con il Torino dello scorso 18 febbraio (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che gli ha fatto saltare le sfide contro Atalanta e Lazio) e ha smaltito il problema, mentre il croato aveva abbandonato il campo al 72' all'Olimpico per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra e non è ancora al meglio.



I bianconeri avranno una sola arma in più nella difficile gara di Wembley dopo il 2-2 dell'andata: Allegri pare orientato a schierare i suoi con il 4-3-3 e nella conferenza stampa della vigilia potrebbe dare indicazioni in più sulla presenza o meno di Higuain dal primo minuto.