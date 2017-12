Juventus, Mandzukic a rischio per Atene

Dopo la grande vittoria di Napoli, notizie preoccupanti dall'infermeria per la Juventus. Mario Mandzukic resta in dubbio per la trasferta di Atene contro l'Olympiacos, fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions League: la punta croata verrà monitorata quotidianamente per le problematiche al polpaccio sinistro.



Di sicuro non ci sarà Benedikt Howedes, che continua nel calvario: il difensore tedesco ha rimediato una lesione del retto femorale della coscia destra e, come riporta il sito bianconero, "si ipotizza uno stop prolungato con possibile ripresa non prima della sosta natalizia". Infine, Lichtsteiner: ha rimediato un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, necessita di altre terapie per una ripresa graduale.