Juventus, Lichtsteiner torna in lista Champions

A Stephan Lichtsteiner sembrerà di vivere un dejà-vu, come del resto ai tifosi della Juve. Lo svizzero - come avevamo anticipato la settimana scorsa a Premium Sport - un paio di settimane torna nella lista Champions per la fase a eliminazione diretta dopo essere stato escluso nella prima parte della stagione da Massimiliano Allegri.

Il tecnico lo "ripesca" ancora: l'anno scorso fu Evra a fargli posto, perché scelse di partire per Marsiglia, stavolta è Benedikt, il difensore tedesco arrivato dallo Schalke che ha giocato una sola partita in A e zero in Europa a causa dei continui infortuni. C'è, invece, Juanche sarà costretto a operarsi a causa della pubalgia e rientrerà tra un paio di mesi. La speranza della Juve è che trovi ancora i bianconeri in corsa per la Champions.