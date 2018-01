Juventus, Lichtsteiner in lista Champions: gli farà spazio Howedes?

Stephan Lichtsteiner quasi certamente verrà inserito nella lista Champions League per gli ottavi contro il Tottenham dopo l'esclusione a inizio stagione. A confermarlo è stato lo stesso terzino svizzero al termine del match contro il Genoa: "Sì, penso di sì, ho parlato con tutti, quindi direi di sì". Con ogni probabilità a lasciare spazio all'esterno sarà Benedikt Howedes che in questa stagione, a causa di numerosi guai fisici, ha disputato una sola partita (con il Crotone a novembre).



Ai microfoni di Premium Sport Lichtsteiner ha parlato, in maniera molto evasiva, anche del suo futuro visto che il contratto con i bianconeri scadrà a giugno: "Non lo so nemmeno io, per il momento mi concentro a dare le mie risposte sul campo".