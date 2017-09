Juventus, Lichtsteiner e Pjaca fuori dalla lista Champions

La Juventus ha ufficializzato la lista consegnata all'Uefa per la Champions League (esclusiva Premium Sport): 23 i giocatori scelti da Massimiliano Allegri per la fase a gironi che inizierà il 12 settembre contro il Barcellona. Come l'anno scorso, assente Stephan Lichtsteiner a cui è stato preferito Asamoah. Manca anche Marko Pjaca.



Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Beanti, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandukic, Bernardeschi