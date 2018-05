Juventus, Lapo Elkann a Buffon: "In finale di Champions col Psg ti battiamo"

Ormai la scelta di Gianluigi Buffon è chiara: abbraccerà la sfida del Paris Saint Germain anche per tentare nuovamente la conquista della Champions League, rischiando di incrociare la "sua" Juventus. Proprio di questo parla Lapo Elkann a La Gazzetta dello Sport: "A me piacerebbe giocare la finale contro di lui e batterlo. Sarebbe divertente anche se il Psg spende indegnamente più di tutti, raccogliendo sinora assai poco. Sono poco sportivi dal punto di vista economico". Solo complimenti per il portiere: "Gigi ha avuto un ruolo importante in questi sette anni indimenticabili, provo per lui stima e affetto, spero che si trovi bene al Psg".



Il nipote di Gianni Agnelli è tornato anche sull'eliminazione contro il Real Madrid: "Abbiamo mostrato forza di carattere e determinazione indiscutibile ma siamo stati sfortunati. All’andata ci è mancato anche un rigore, però è giusto riconoscere che Real e Barcellona sono due colossi del calcio che hanno disputato tantissime finali e sono più abituate a quel tipo di pressione rispetto alla nostra rosa".