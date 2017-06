Juventus, la rabbia di Buffon: "Le critiche? Ho sentito tante stupidate"

Gianluigi Buffon, autore di una prova strepitosa contro il Lione, esprime a Premium Sport tutta la sua rabbia: “Una risposta alle critiche dei giorni scorsi? Al funerale non c’è nessuno, che vadano al funerale: ho già detto spesso, senza presunzione, di essere già di mio molto autocritico. E non ho bisogno di sentire la spocchia degli altri, che mancano di rispetto alla carriera e allo spessore di una persona. Ho sentito tante stupidate e una sola cosa giusta: che da Buffon si deve pretendere di più".



In merito alla partita il portiere della Juventus sottolinea: "Dobbiamo migliorare: non può bastare, per arrivare in fondo, quello che abbiamo proposto nel primo tempo. Paradossalmente, in inferiorità siamo stati più squadra, ci siamo compattati: significa che lo spirito è buono, ma per arrivare fino in fondo bisogna migliorare perché abbiamo dei margini e sarebbe un peccato, da qui a marzo, non spendere questo tempo per fare dei passi in avanti".



"Non ho esultato durante le parate perché eravamo in inferiorità e non potevo disperdere energie inutili: dovevo rimanere ben focalizzato su quello che succedeva in campo, lo dovevo ai miei compagni, alla società e ai nostri tifosi. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata: il Lione ha qualità e va rispettata, ha esperienza europea. Per noi era importante perché una vittoria avrebbe messo una seria ipoteca sulla qualificazione: migliorando un po’ la qualità del gioco potremmo ritagliarci un ruolo da protagonisti" conclude l'estremo difensore bianconero.