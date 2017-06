Juventus, Khedira: "Sono qui per vincere la Champions"

Sami Khedira ha scelto la Juventus con un obiettivo preciso: vincere la Champions League. E' quanto raccontato dal tedesco in un'intervista al sito ufficiale della UEFA: "Se ricordo bene, la Juve non la vince dal 1996. Quindi direi che è ora di rivincerla. Ecco perché sono qui, per questo ho firmato con la Juve. Ma so anche che non è facile, che si può sempre sognare di vincerla e che si deve sempre lavorare duramente per riuscirci. Credo fortemente che la nostra squadra può competere per il titolo, ma sappiamo bene che ci sono altre squadre fortissime in lotta", le parole dell'ex Real Madrid.



Dire addio ai 'blancos' non è stato facile, ma ne è valsa decisamente la pena: "Ha funzionato e credo che firmare per la Juventus sia stata la scelta migliore".