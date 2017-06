Juventus, Kean può essere il primo 2000 a esordire in Champions League

Dopo l'esordio da sogno in Serie A, Moise Kean potrebbe vivere un'altra serata da uomo copertina. In caso di ingresso in campo, questa sera, contro il Siviglia, l'attaccante della Juventus diventerebbe infatti il primo classe 2000 a debuttare in Champions League. Come in occasione della sfida contro il Pescara, il giovane bianconero partirà dalla panchina, ma, vista l'assenza di Higuain, oltre che dei lungodegenti Dybala e Pjaca, ci sono buone chance che possa mettere piede sul manto erboso del Ramon Sanchez Pizjuan.



Essendo nato il 28 febbraio 2000, Kean oggi ha 16 anni e 267 giorni, e, in caso di esordio, sarebbe anche il sesto giocatore più giovane di sempre a giocare il suo primo match in Champions League. Questa la classifica dei più giovani del torneo:



Céléstine Babayaro, Anderlecht: 16 anni e 87 giorni (1994)

Alen Halilović, Dinamo Zagreb: 16 anni e 128 giorni (2012)

Youri Tielemans, Anderlecht: 16 anni e 148 giorni (2013)

Charis Mavrais, Panathinaikos: 16 anni e 242 giorni (2010)

Kenneth Zohore, København: 16 anni e 263 giorni (2010)



Di seguito, invece, quella dei più giovani marcatori in Champions League:



Peter Ofori-Quaye, Olympiacos: 17 anni e 195 giorni (1997)

Mateo Kovačić, Dinamo Zagreb: 17 anni e 216 giorni (2011)

Cesc Fàbregas, Arsenal: 17 anni e 218 giorni (2004)