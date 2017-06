Juventus, il motto diventa "It's time to be proud"

Come dopo ogni sconfitta, l'amarezza lascia posto alla consapevolezza di quel che si è fatto e dalla necessità di ripartire. Dopo la partita, quasi tutta la Juventus ha rivendicato il lavoro fatto sino alla finale di Cardiff e la parola chiave - da Agnelli ad Allegri - è stata "orgoglio". Orgoglio per la stagione, per il gruppo e pure per la società (come aveva ribadito Marotta ai nostri microfoni prima del match contro il Real Madrid).



E infatti anche i social media bianconeri si sono adeguati: il classico motto che ha accompagnato l'avventura in Champions "Ot's time..." è diventato "It's time to be proud". I tifosi avversari hanno ironizzato, confrontandolo con quello da sempre sbandierato in casa Juventus, quel "Vincere non è importante: è l'unica cosa che conta" coniato da Boniperti e finito anche nel colletto interno delle divise da gioco.