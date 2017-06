Juventus, il giorno dopo il Camp Nou LIVE

Dopo lo 0-0 al Camp Nou che ha sancito il passaggio alle semifinali, la Juventus fa ritorno in Italia per pensare al campionato. Domenica sera i bianconeri sono attesi dal posticipo della 33.ma giornata contro il Genoa.

14:33 LO STRISCIONE: "IERI CONTE-NTI, OGGI ALLEGRI"

13:15 LA JUVE RIENTRATA IN ITALIA

Poco dopo le 13 l'aereo con a bordo i giocatori della Juventus è atterratto a Torino Caselle, i giocatori bianconeri sono saliti sul bus che li porterà a Vinovo in vista dell'allenamento pomeridiano.

12:40 ALLENAMENTO ALLE 15 A VINOVO

L'allenamento pomeridiano a Vinovo è previsto alle 15: ovviamente sarà lavoro defatigante per chi ha giocato in Champions, più intenso per tutti gli altri.

11:28 CUADRADO RIMANE A BARCELLONA

Juan Cuadrado non è partito con la squadra: il colombiano, d'accordo con la Juventus, è rimasto a Barcellona con il medico per approfondire i controlli su una botta alla schiena ricevuta ieri. Raggiungerà Torino in serata e domani sarà a Vinovo.

10:23 LICHTSTEINER: "RISVEGLIO DOLCISSIMO"

Breve dichiarazione rilasciata da Stephan Lichtsteiner all'uscita dall'hotel: "E' stato un risveglio dolcissimo, una vittoria che dà autostima. Chi meglio in semifinale? Vedremo il sorteggio".

10:00 ALLE 11 LA PARTENZA, ALLE 13 L'ARRIVO

La Juventus dovrebbero partire alle 11 dall'aeroporto di Barcellona per rientrare in Italia, atterraggio a Torino Caselle previsto intorno alle 13.

09:00 FESTA IN HOTEL

La festa bianconera iniziata al Camp Nou è proseguita nell'hotel Crowne Plaza di Barcellona: Paulo Dybala su Instagram ha pubblicato una foto con i compagni di squadra a cena: "Vamos!".

08:00 BUFFON: "UN PEZZO DI STORIA"