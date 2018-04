Juventus, Higuain: "Non potrei essere in un posto migliore"

Gonzalo Higuain è stato il grande protagonista della doppia sfida al Tottenham (tre gol tra andata e ritorno), dopo aver segnato l'1-1 a Wembley ha esultato con rabbia: "Sì, perché in quel momento avevamo bisogno di qualcosa del genere. Quella rete ci ha rimesso in corsa e per quello ho festeggiato così" le parole a Marca.



Il Pipita spiega che non era un messaggio verso i critici: "Non mi è mai importato di quello che dicono, la critica distruttiva mi entra in un orecchio e esce dall'alto, ascolto chi cerca di darmi consigli costruttivi. Il mio atteggiamento, comunque, è sempre lo stesso: lavoro in silenzio con il gruppo, non mi importa cosa dicono gli altri, gioco in Europa da 12 anni". L'impresa inglese viene raccontata così: "Anima, carattere e cuore. La Juventus non molla mai, questi siamo noi".



Higuain è molto felice in bianconero: "Sono contento di restituire ciò che mi dà, non potrei trovarmi in un posto migliore: in Premier League o altrove. Dybala? Sta tornando in forma, è solo una questione di tempo". E l'obiettivo triplete? "Aspiriamo a vincere tutto, continueremo a lottare partita dopo partita: non c'è altro modo".



Infine, sul Mondiale 2018: "Aspiriamo alla vittoria finale ma prima ci saranno le amichevoli di marzo, poi penseremo alla Coppa. Adesso dobbiamo rimanere tranquilli".