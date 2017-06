Juventus, Higuain: "E' arrivato il momento di vincere la Champions"

"Allegri ha detto che è il momento di vincere la Champions? Sono d'accordo, senza dubbio è arrivato il momento giusto". Gonzalo Higuain, in esclusiva ai microfoni di Premium Sport, non fa sconti al Real Madrid, squadra in cui ha giocato per sette anni. "Loro sono abituati a giocare queste sfide - aggiunge l'attaccante - ma speriamo di portare a casa un trofeo che la Juve insegue da anni".



Quella di Cardiff, per il Pipita, sarà "la partita più bella che si possa giocare. Ci stiamo allenando al meglio, con la giusta tensione perché vogliamo finire questa stagione vincendo la Champions, che sarebbe una cosa straordinaria".



"E' da dieci mesi che lavoriamo per questo, speriamo che i nostri sforzi vengano ripagati da una vittoria. Quanto darei per un gol in finale? Speriamo di vincere, poi chi fa gol non importa. Sono venuto qui per vincere. Per il momento sta andando bene, abbiamo vinto due competizioni e auguriamo di vincerne un'altra ancora fra pochi giorni".