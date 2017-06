Juventus, Hernanes: "Sono qui per vincere la Champions"

"Champions o scudetto? Sarebbe leggendario vincere il sesto titolo italiano consecutivo per primi, ma non posso scegliere, sono arrivato alla Juventus per la Champions: darò il 100% in tutto". Il centrocampista bianconero Hernanes, non si pone limiti per la stagione in corso e ai microfoni di Jtv racconta il suo rilancio: "Sono un istintivo, non mi piace scegliere, ma amo essere il primo a fare qualcosa - sottolinea il giocatore brasiliano - la preparazione sta andando alla grande: mi sento in forma, è un momento bello e fortunato".