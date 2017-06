Juventus, gestione del caso Bonucci e cambi decisivi: a Oporto trionfa Allegri

Chi vince ha sempre ragione. Vale ancora di più per Massimiliano Allegri dopo il successo della Juventus a Oporto nell'andata degli ottavi di Champions. La posizione del tenico esce ancora più rafforzata per diversi motivi. Anzitutto per la gestione del caso Bonucci: l'allenatore livornese, in nome del rispetto delle regole, ha sacrificato il difensore in una gara decisiva dimostrando che nella sua squadra tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. L'esclusione è stata dunque indolore oltre che un segnale per il gruppo, chiamato a seguire le indicazioni del 'comandante'.



La causa della lite con il centrale era stata la gestione dei cambi. Bene, al do Dragao Allegri ha indovinato le sostituzioni inserendo Pjaca e Dani Alves, autori dei due gol che hanno steso il Porto, smentendo anche quei tifosi insofferenti per la lettura delle partite da parte di Max. Non va poi dimenticata la grande intuizione di questa stagione, ovvero il 4-2-3-1, modulo apprezzato dai giocatori e sempre più efficace in Italia e in Europa. Il fantasma di Conte è definitvamente cancellato o forse no: Allegri sembra diventato più 'cattivo' e avere trasmesso quella rabbia agonistica tipica dell'allenatore del Chelsea. Così adesso forse è entrato definitivamente nel cuore degli juventini...

La pazienza necessaria, la giusta attitudine, un risultato che dà fiducia: questa SQUADRA cresce in consapevolezza ! pic.twitter.com/oTH5Tjbl4P — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) February 22, 2017