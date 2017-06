Juventus, Evra: "Sono come una bottiglia di vino"

Patrice Evra è uno dei calciatori con più esperienza in Champions League. la Juventus ne è consapevole e, anche per questa ragione, ha deciso di portarlo a Torino nell'estate 2014. "Nella mia carriera ho giocato cinque finali di Champions League, ma ho vinto solo una volta la coppa (nel 2008 col Manchester United). Ho perso tre finali contro il Barcellona - ha dichiarato in un'intervista al sito della UEFA - Si può dire, dunque, che senza il Barça, avrei alzato quattre volte il trofeo. La Champions, per me, è la competizione più bella del mondo. Quando ho sentito per la prima volta l'inno è stato pazzesco e lo è ancora adesso, che ho ho 35 anni. Amerò questo torneo per sempre".



Il francese rivolge parole al miele a Gianluigi Buffon: "Mi sono sorpreso quando ho scoperto che non ha mai vinto la Champions. Se la merita. Quando sono arrivato alla Juve, conoscevo Gigi solo per l'averlo ammirato in tv, ma quando ti alleni e giochi con lui, pensi: 'Wow, che giocatore. È ancora fortissimo: compie alcuni interventi, che forse a 18 anni non sarebbe stato in grado di fare". Sulla sua condizione fisica: "Mi sento molto bene. Comincio a vedermi come una bottiglia di vino: più invecchio, più miglioro. Sono una persona competitiva e voglio giocare finché le gambe me lo consentiranno. Quando vedrò dei peggioramenti, mi ritirerò. So essere onesto con me stesso, ma al momento mi sto ancora divertendo. Gioco ogni partita come fosse l'ultima. I miei modelli sono Paolo Maldini, Javier Zanetti e Ryan Giggs: hanno giocato fino a 40 anni".