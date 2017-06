Juventus e Barcellona, zero espulsi in campionato

C'è almeno una cosa, anzi, un numero, che accomuna Juventus e Barcellona in questa stagione: è lo zero alla casella espulsioni subite in questo campionato. Allegri, chissà, storcerà un po' il naso: dopo la partita con la Sampdoria si è lamentato della scarsa malizia di alcuni suoi giocatori e del numero ridotto di falli. Ovviamente si riferiva a quelli tattici, utili a spezzare il ritmo delle partite e a frenare sul nascere le ripartenze.



Luis Enrique avrà avuto da ridire allo stesso modo dopo la batosta subita a Parigi, dove il Barça fu molle anche da quel punto di vista. Poi la remuntada ha spento tutto: col Valencia i catalani hanno vinto 4-2 in rimonta approfittando anche dell'inferiorità numerica del Valencia. Dopo 28 giornate, così, i blaugrana hanno stabilito un record per la Liga: sono la prima squadra spagnola che dal 1970-71 a questo punto del campionato arriva senza espulsioni e senza rigori contro. La Juve, invece, ne ha subito uno contro il Chievo.



In Champions, insomma, c'è la possibilità di vedere una partita all'insegna del fair play, pure troppo a giudicare dai numeri...