Juventus, Dybala: "Vogliamo regalare la Champions ai tifosi"

Coppa Italia conquistata, scudetto dietro l'angolo e poi la tanto ambita Champions League: Paulo Dybala è pronto. "La Juventus è all'altezza dei club europei, lo ha dimostrato in questi anni - le parole a Radio Deejay -. Abbiamo le stesse possibilità del Real Madrid ed entrambe sono arrivate in finale battendo grandi avversari. Abbiamo tanta voglia di vincere la coppa, sarebbe un bel regalo ai tifosi".



La Joya ha parlato anche di Palermo e Icardi: "Mi spiace per la retrocessione dei rosanero, spero possa tornare presto in serie A. Il capitano dell'Inter è un grande giocatore, potrà sicuramente dare una mano all'Argentina".