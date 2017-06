Juventus, Dybala: "Se passiamo, stesse chance di Barça, Bayern e Real"

Assieme ad Allegri, nella conferenza stampa della vigilia del ritorno degli ottavi contro il Porto (esclusiva assoluta di Premium Sport) ha parlato anche Dybala: "La vittoria contro il Milan, un po' sofferta ma meritata, ci dà una carica in più in vista della Champions. Per noi sicuramente è più facile giocare in casa, ovviamente il nostro pubblico ci aiuta e lo dimostrano le 31 vittorie consecutive allo Juventus Stadium - ha aggiunto l'argentino - Il gruppo sta bene, faremo di tutto per non subire gol: abbiamo una difesa molto forte e difendiamo in 11 quando siamo senza palla".

Sul sogno di conquistare la Champions Dybala dichiara: "Vincerla sarebbe pazzesco, sono giovane e qui da solo due anni. Siamo tutti carichi e focalizzati sull'obiettivo, io voglio essere decisivo in Champions come in campionato. Quello che ha fatto il Barcellona deve far capire che quando si ha la volontà tutto è possibile, chiaro che per fare un'impresa del genere hai bisogno di grandi giocatori come li ha il Barcellona. Se passiamo il turno - prosegue l'attaccante - abbiamo le stesse possibilità di Bayern, Real e Barcellona".



Poi una battuta sul nuovo ruolo ("In Argentina facevo la prima punta, così come a Palermo. Da quando sono arrivato il mister ha arretrato la mia posizione, ma io sono felice. Con questo sistema magari abbiamo meno spazio ma siamo di più in fase offensiva. Mi piace questa posizione, ho la possibilità di giocare più palloni") prima di tornare al rigore contro il Milan: "La palla pesava tanto, era decisivo, ho dovuto tirare dopo minuti di attesa: è stato il penalty più importante della mia carriera".

"Gattuso dice che mi ha visto triste? Non so perché - conclude la Joya - Non ci siamo sentiti nei giorni precedenti, io qui sono molto felice, dovreste chiederlo a lui".